В минском универсаме «Центральный» продают напиток из чайного гриба 10 2.08.2021, 21:29

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Называется чайный напиток «Домашний».

В универсаме «Центральный» продают напиток из чайного гриба. За стаканчик целебного напитка просят всего 0,50 копеек, передает kp.by.

Напиток из чайного гриба разлит в трехлитровые банки. Называется чайный напиток «Домашний».

Чайный гриб обладает сразу несколькими полезными свойствами: снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, обладает антибактериальным эффектом, содержит антиоксиданты, является источником пробиотиков. Специалисты отмечают, что напиток из чайного гриба может спасти от депрессии.

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

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