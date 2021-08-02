В минском универсаме «Центральный» продают напиток из чайного гриба

В минском универсаме «Центральный» продают напиток из чайного гриба10
- 2.08.2021, 21:29
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Называется чайный напиток «Домашний».
В универсаме «Центральный» продают напиток из чайного гриба. За стаканчик целебного напитка просят всего 0,50 копеек, передает kp.by.
Напиток из чайного гриба разлит в трехлитровые банки. Называется чайный напиток «Домашний».
Чайный гриб обладает сразу несколькими полезными свойствами: снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, обладает антибактериальным эффектом, содержит антиоксиданты, является источником пробиотиков. Специалисты отмечают, что напиток из чайного гриба может спасти от депрессии.