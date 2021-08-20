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В суде Смолевичского района будут рассматривать иск против Дудя

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  • 20.08.2021, 20:51
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В суде Смолевичского района будут рассматривать иск против Дудя
Тима Белорусских

Бывшие продюсеры певца Тимы Белорусских подали на него и Юрия Дудя в суд.

Бывшие продюсеры белорусского исполнителя Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) подали в суд на него, а также российского видеоблогера Юрия Дудя, об этом сообщили в Минском областном суде.

В июне 2021 года Тима Белорусских дал большое интервью российскому блогеру, которое уже успело набрать более 7 млн просмотров и 30 тысяч комментариев. Истцам не понравились высказывания белорусского исполнителя – они обратились в суд для защиты деловой репутации.

– В ходе интервью участниками диалога были подняты вопросы о взаимоотношениях Морозова Т.А. с лейблом «КАУФМАН», обсуждались нюансы сотрудничества, причины ухода указанного артиста. Морозов Т.А. допустил ряд высказываний, которые порочат репутацию Розниченко А.Р., Розниченко А.С. как граждан и как участников хозяйственных (экономических) отношений, а также умаляют их честь и достоинство, – говорится в исковом заявлении.

В сентябре 2018 года лейбл «КАУФМАН» заключил с Тимой Белорусских, который предполагал передачу исключительных прав на произведения. В январе 2021 года исполнитель расторг сотрудничество с лейблом, принятые обязательства по заключенным договорам не исполняет.

Предварительное судебное заседание состоится 27 августа в суде Смолевичского района.

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