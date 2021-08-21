«У водителя случился эпилептический приступ» 21.08.2021, 9:09

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Стали известны подробности жесткой аварии под Веткой.

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП вблизи города Ветка, в котором пострадали несколько человек, сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам дела, днем 4 февраля 52-летний водитель Opel Zafira двигался со стороны Ветки в направлении Гомеля. При приближении к мосту через реку Сож он почувствовал болезненное состояние, обусловленное его многолетним заболеванием центральной нервной системы. Несмотря на это он продолжил движение, въехал на мост и в нарушение ПДД приступил к обгону трех попутных автомобилей. Водитель проигнорировал требования установленных дорожных знаков «Обгон запрещен», «Ограничение максимальной скорости 60 км/ч» и выехал на полосу встречного движения со скоростью не менее 97 км/ч. Во время движения у водителя случился эпилептический приступ, он потерял управление транспортом. Его автомобиль врезался во встречный Nissan Terrano, а тот — в маршрутное такси.

В результате ДТП водитель Nissan получил тяжкие телесные повреждения, его пассажирка (трехлетняя внучкa) и две 48-летних пассажирки маршрутки — легкие телесные повреждения.

— Следствие установило, что водитель Opel на протяжении длительного времени страдает эпилепсией и на постоянной основе принимает лекарственные средства, которые имеют противопоказания, препятствующие управлению транспортом. С 2013 года он игнорирует прохождение медицинского переосвидетельствования о годности к управлению транспортными средствами. Несмотря на наличие заболевания, сопровождающегося нарушением сознания, мужчина продолжал управлять автомобилем, в том числе в служебных целях, — рассказали в СК.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч.2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По месту работы обвиняемого внесено представление об устранении условий, способствовавших совершению преступления.

Уголовное дело изучено прокурором и передано для дальнейшего рассмотрения в суд.

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