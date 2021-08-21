В оккупированном Крыму устроили яркий флешмоб перед Днем независимости Украины
- 21.08.2021, 15:14
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Фото и видео.
К 30-й годовщине независимости Украины, которая отмечается 24 августа, в оккупированном Крыму появились надписи на стенах, а также желто-голубые шарики.
Таким образом крымчане дают понять, что они поддерживают Крымскую платформу, которая направлена на деоккупацию полуострова. Ее саммит запланирован на 23 августа в Киеве.
«Апостроф» собрал в сети фото и видео, на которых видны подобные граффити и шарики по всей территории Крыма.
Напомним, что в Одессе обсудили предстоящий саммит Крымской платформы, участие в котором уже подтвердили представители 44-х стран.
Организатором обсуждения будущей повестки дня саммита и проблем оккупированного Крыма выступил Международный центр перспективных исследований.