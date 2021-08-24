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Белорусский блогер Влад Бумага займется продажей кукурузных палочек

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  • 24.08.2021, 12:27
Белорусский блогер Влад Бумага займется продажей кукурузных палочек

Продукция под новым брендом должна появиться в российских магазинах уже в начале следующего года.

Белорус и популярный видеоблогер, владелец бренда А4 Владислав Бумага запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию бизнеса А4 Руслана Воронецкого.

Для развития проекта создано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру принадлежит 45%, остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами — бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом и бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым.

Продукция под новым брендом должна появиться в российских магазинах уже в начале следующего года, товары предполагается продавать в среднем ценовом сегменте. Сейчас идет поиск площадок, которые будут производить продукты, разработка бренда.

Ранее Паулюс и Клочков уже запустили аналогичный бизнес с Настей Ивлеевой. Так, компания «Коленки пчелы» будет выпускать чипсы, шоколад и энергетические напитки под брендом «Изи пизи».

Также весной стало известно, что Влад Бумага подписал контракт с Megalicense и планирует продавать в России одежду, канцтовары, сувенирную продукцию, игрушки и продукты питания под своим брендом.

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