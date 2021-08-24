С завтрашнего дня начнет действовать еще один «сюрприз» для белорусских водителей 5 24.08.2021, 14:24

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Правило будет работать до 5 сентября.

С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный свет фар, сообщает zerkalo.io.

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», основная задача которого — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин (ч. 3 ст. 18.13 КоАП Беларуси).

— В дни проведения СКМ инспекторы проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, а также будут пресекать нарушения ПДД со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения, — сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники милиции призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

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