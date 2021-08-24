Ученые: Бокал вина в день полезен для здоровья 3 24.08.2021, 20:04

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Красное вино положительно влияет на уровень артериального давления.

Согласно заявлению Американской кардиологической ассоциации, красное вино положительно влияет на уровень артериального давления и на состав микроорганизмов в пищеварительном тракте. А все связано с тем, что в продуктах, из которых делают вино, много флавоноидов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Hypertension.

Флавоноиды — это соединения, содержащиеся в растительных продуктах, таких как ягоды, яблоки, чай, вино и темный шоколад. Они полезны для здоровья, так как укрепляют сердечно-сосудистую систему. В то же время ученые доказали, что существует связь между составом микроорганизмов пищеварительного тракта человека и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи из Университета Квинс в Белфасте вместе с немецкими коллегами из Кильского университета и университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна оценили количество и частоту употребления в пищу продуктов, богатых флавоноидами, и измерили число Parabacteroides — кишечных бактерий, расщепляющих флавоноиды, у более чем 900 взрослых жителей Германии.

Расчеты производились на основе анкет, заполненных самими участниками, с указанием 112 продуктов с содержанием флавоноидов. Микробиом кишечника участников ученые оценивали по ДНК бактерий, выделенных из образцов их стула.

Исследователи собрали информацию об образе жизни участников, включая индекс массы тела, пол, возраст, вредные привычки, употребление лекарств, физическую активность, количество ежедневно потребляемых калорий и клетчатки, а также наличие в семейном анамнезе ишемической болезни сердца.

Результаты показали, что те, кто потреблял больше ягод, яблок, груш и вина, имели более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома, чем участники, в чьем рационе было меньше продуктов с флавоноидами.

"Микробиом кишечника играет ключевую роль в метаболизме флавоноидов для усиления их кардиозащитного эффекта, и наше исследование доказывает, что этот эффект достижим с помощью простых изменений ежедневного рациона питания", — резюмирует руководитель исследования доктор Эдин Кэссиди, профессор в области питания и профилактической медицины Института глобальной продовольственной безопасности Университета Квинс.

При этом не стоит забывать, что вино надо употреблять в умеренных количествах: 100-150 мл вина в сутки для женщин и 250-300 мл для мужчин.

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