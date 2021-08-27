Кабульские операции ГРУ 27.08.2021, 11:54

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Фото: EPA

Кремль пытается легализовать талибов.

Государства Запада должны завершить вывод своих контингентов из Афганистана до 31 августа. На изменение финальной даты не соглашается руководство "Талибан". Через аэропорт Кабула уже эвакуировали более 82000 человек, но еще тысячи людей хотят покинуть страну. Быстрое схлопывание режима экс-президента Ашрафа Гани привело к непрогнозируемо быстрому падению афганской столицы, и нарушению планов по уходу из республики Вашингтона и союзников. Текущие события в Афганистане напоминают остросюжетный боевик, происходящий в действительности. Картинка, тиражируемая в глобальных СМИ, очень драматична, ведь каждый день давка и хаос забирают людские жизни, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Подобный сценарий развития ситуации приветствуется в Кремле, где с большим удовлетворением используют буквально каждый инцидент для подчеркивания "заката" глобального Запада и его "бесчеловечности". Поддерживается тезис, что Афган - могильщик империй, и в текущих условиях способен привести даже к импичменту президента Байдена.

Дискурс, формируемый российской пропагандой, постоянно нуждается в громких инфоповодах, ведь ощущается перенасыщенность каналов коммуникации афганской тематикой.

И российские спецслужбы, в данном случае ГРУ, помогают в создании катастрофических ситуаций, бьющих по США.

Очередное грязное дело, с отчетливой ГРУшной привязкой, это серия кабульских взрывов 26 августа, в том числе организованный террористом-смертником самоподрыв у северного входа в аэропорт. Число жертв атаки ужасает: 103 погибших, среди которых 12 морпехов США, а также 28 талибов.

Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ, а точнее ее афгано-пакистанский филиал "Исламское государство Хорасан"(ИГХ). Если говорить о целях атаки, то они комплексны: усилить хаос в районе аэропорта, чтобы еще больше дискредитировать США; породить вал негатива в Вашингтоне против администрации Байдена; снова втянуть США и союзников в новую контртеррористическую войну. Москве нужно доказать: терроризм в Афганистане не побежден со всеми вытекающими последствиями. Очередная площадка борьбы с терроризмом должна склонить Запад к взаимодействию в РФ, в обмен на уступки, к примеру послабление санкций.

Но немного деталей. Во-первых, об истоках ИГХ. Данная структура создана выходцем из Сирии Абу Мухаммадом аль-Аднани в 2015 году. Т.е. именно тогда, когда РФ начала сирийскую кампанию по спасению братской диктатуры Асада. Собственно благодаря ИГИЛ он устоял, а умеренная сирийская оппозиция уничтожена. ИГИЛ - инструмент решения задач ГРУ. Во-вторых, в рядах ребят под "черными флагами" масса выходцев из Исламского движения Узбекистана. Данная группировка используется ГРУ для давления на правительство Мерзиеева, ориентирующиеся на США, а также для нагнетания истерии вокруг исламистской угрозы в Центральной Азии. Ведь ИДУ, подобно ИГХ, мечтает о прекращении региона в вилайят глобального халифата. Как всегда у россиян миссия спасателей стран-соседей. В-третьих, российские спецслужбы активно использовали игиловцев для организации терактов в странах ЕС, вспомнить хотя бы атаки в Париже или Кельне. Тогда после нападений муссировалась тема о пользе диалога с Москвой по борьбе с ИГИЛ. В-четвертых, Кремль подспудно через беспредельщиков из ИГИЛ помогает легализовать талибов, которые уже смотрятся образцом умеренности. Талибы не зря по наущению внешних помощников выпустили игиловцев из кабульских тюрем. В-пятых, российская пропаганда получила огромное подспорье для дальнейшего очернения США и дискуссий на предмет их бессилия. Увы, ничего нового, просто продолжение террористической работы ГРУ.

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