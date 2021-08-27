Ученые нашли в Швеции древнего воина с необычным вооружением 1 27.08.2021, 13:06

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Удивительное открытие произошло на острове Готланд.

Могила воина, похороненного с мечом и со шпорами на ногах, была раскопана на территории Баттл на шведском острове Готланд.

Предварительный остеологический анализ показывает, что умерший был мужчиной, а стратиграфия предполагает, что он жил между 4 и 6 веками, пишет nv.ua.

Раскопки на этом месте начались в 2019 году, но первый сезон принес мало находок. В прошлом году раскопки были приостановлены. В этот сезон на место раскопок вернулись археологи и студенты из кампуса Готланда Уппсальского университета. Им удалось найти редкое захоронения воина. По словам ученых, могилы воинов с оружием этого периода — очень редкие находки в Швеции.

Кости были найдены при раскопках каменного круга из известняковых блоков. Когда почва была аккуратно удалена со скелета на месте, у его ног заметилит шпоры. Когда команда удалила землю с его живота, они нашли меч.

Исследователи залили гипсом участок почвы, содержавший меч, чтобы удалить его без риска повреждения хрупких останков воина и не позволить металлу окислиться при взаимодействии с воздухом.

Меч имеет длину 80 см и изготовлен из бронзы. Сохранились части его ножен, а именно деревянное обрамление их верхнего и нижнего концов. Рукоятка меча завершалась бронзовым навершием в форме желудя. Оно похоже по стилистике на те, что использовались в то время в римской армии.

Поэтому возможно, что этот воин сам сражался за Рим или имел достаточно отношений с империей, чтобы заполучить это оружие.

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