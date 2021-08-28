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Эксперты: Лукашенко боится всплеска нелояльности среди силовых структур

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  • 28.08.2021, 11:05
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Эксперты: Лукашенко боится всплеска нелояльности среди силовых структур

Узурпатор попал в сильную зависимость.

В интервью «Филину» политический обозреватель Александр Класковский заявил, что на сегодня Лукашенко попал в сильную зависимость от силовиков, так как электоральной поддержки у него нет.

Лукашенко вынужден защищать и вознаграждать силовиков, в противном случае у этих людей могут появиться сомнения, что «вождь» может их в один момент сдать. «В какой-то степени он заложник своей зависимости от силовиков», — считает аналитик.

Политолог Андрей Егоров также считает, что Лукашенко боится в первую очередь именно силовиков.

— Во-первых, Лукашенко боится всплеска нелояльности среди силовых структур. Власть выдавала этим людям карт-бланш на насилие, а сейчас они что, могут поменять правила?

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