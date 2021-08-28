Известный врач рассказал, что происходит с организмом человека, который переболел COVID-19 1 28.08.2021, 13:38

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Инфекционист озвучил данные десятка исследований, в которых собраны результаты анализа 47 тысяч человек.

Инфекционист Вадим Аристов рассказал о постковидном синдроме, который снижает продуктивность человека.

Аристов рассказал, что на основе данных десятка исследований, в которых собраны результаты анализа 47 тысяч людей, показано, что постковидный синдром наблюдается у 80% переболевших. Но есть и другие результаты исследований, где от 20 до 50%, пишет cursorinfo.co.il.

По словам эксперта, у определенной части людей с COVID-19 есть долгосрочные последствия, которые сильно влияют на способность человека создавать продукты, стимулировать инновации и вдохновлять людей.

«При постковидном синдроме ты становишься на три ступеньки больше овощем, чем был обычно в своей жизни. Есть ряд исследований, которые показывают, что у значительной части пациентов это состояние сохраняется годами», — подчеркнул Аристов.

Как отмечает специалист по инфекционным заболеваниям, посткоидный синдром снижает продуктивность людей, влияя на их эффективность на рабочем месте. По словам эксперта, даже после вакцинации 19% людей страдают посткоидным синдромом.

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