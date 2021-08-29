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Медики рассказали, как получить «золотую броню» от коронавируса

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  • 29.08.2021, 11:40
  • 5,242
Медики рассказали, как получить «золотую броню» от коронавируса

Названа ситуация, в которой вакцины дают максимальный иммунный ответ.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что случится, если сделать уже заразившемуся COVID-19 прививку, пишет kp.by.

- Если привить человека, который уже переболел коронавирусом, то у него появится «золотая броня», так как может быть получен максимальный и, скорее всего, длительный иммунный ответ. А вот если привить первой дозой вакцины от COVID-19 человека, который только что подхватил эту инфекцию и не подозревает об этом, что болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки. Вакцина просто не успеет сработать, - отметила Баранова.

Она также добавила, что течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунитета человека.

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