Германия вслед за Израилем вводит вакцинацию бустерной дозой 1 3.08.2021, 10:50

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иллюстрационное фото

Такое решение власти страны объясняют попыткой избежать четвертой волны COVID-19.

В Израиле решили колоть третьи дозы вакцины гражданам, старше 60 лет. Бустерные прививки уже получили президент и первая леди страны. Вторым государством, где решили внедрить третьи дозы, стала Германия, сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова министра здравоохранения Йенса Шпана.

Чиновник во время встречи с региональными министрами решил, что с сентября в Германии можно будет колоть третьи дозы вакцин Biontech/Pfizer или Moderna. Правда, коснется это только пожилых людей или граждан из групп риска.

В дополнение, бустерную дозу будут вводить, несмотря на то, каким препаратом был проведен весь курс вакцинации.

Такое решение власти страны объясняют попыткой избежать четвертой волны ковида и распространения новых опасных штаммов.

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