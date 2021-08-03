Стало известно, что предпримет Кристина Тимановская в ближайшие дни 1 3.08.2021, 11:14

9,492

Кристина Тимановская

Директор Белорусского фонда спортивной солидарности рассказал об этом Reuters.

Бегунья Кристина Тимановская 4 августа вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина.

«Она приняла предложение Министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью, она сделала это и получила сегодня польскую визу. Мы в Фонде помогли ей получить билет в Варшаву», — сказал Опейкин.

Reuters сообщает, что Тимановская в понедельник, 2 августа, планировала попросить убежище в Германии или Австрии.

«Она молодая спортсменка, успешная, и, очевидно, она хотела бы продолжить карьеру, поэтому ей понадобится помощь в тренировках и развитии», — сказал Опейкин.

Напомним, 2 августа Белорусский фонд спортивной солидарности отправил в Спортивный арбитражный суд протест на решение отстранить Тимановскую от участия в Олимпийских играх.

Спортсменка должна была выступить на Олимпиаде 2 августа в предварительном забеге на дистанции 200 метров. Однако НОК Беларуси отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей (сама спортсменка позже опровергала, что ее осматривали врачи, только общался психолог). 1 августа ее доставили в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио — Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи. В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Накануне этой ситуации спортсменка раскритиковала руководство нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4 по 400 метра, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого бегунья подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

В итоге спортсменка осталась в Токио.

2 августа Тимановская получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».