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Маск хочет построить спутниковую станцию на острове, чтобы обеспечить Великобританию интернетом

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  • 3.08.2021, 16:33
Маск хочет построить спутниковую станцию на острове, чтобы обеспечить Великобританию интернетом
Фото: Gettyimages.com

Бизнесмен хочет покрыть широкополосным интернетом сельские районы на севере страны.

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить спутниковую станцию на острове Мэн, чтобы охватить интернетом всю Великобританию. Об этом написала британская газета The Telegraph 3 августа, пишет "Гордон".

Бизнесмен хочет покрыть широкополосным интернетом сельские районы на севере страны.

По сведениям издания, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство наземной станции на острове. Она уже получила разрешение на телекоммуникации, использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове Мэн.

В Starlink не прокомментировали данную информацию.

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