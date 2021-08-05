Брюссель вызвал «на ковер» временного поверенного в делах Беларуси

Брюссель вызвал «на ковер» временного поверенного в делах Беларуси2
- 5.08.2021, 13:57
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С ним планируют обсудить проблемы нелегалов на границе с Литвой.
Временный поверенный в делах Беларуси вызван во внешнеполитическую службу ЕС, сообщает РИА «Новости».
С ним планируют обсудить проблемы беженцев на границе с Литвой.
В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
С недавнего времени литовские пограничники стали разворачивать нелегалов и выдворять обратно в Беларусь.