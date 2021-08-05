закрыть
5 августа 2021, четверг, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брюссель вызвал «на ковер» временного поверенного в делах Беларуси

2
  • 5.08.2021, 13:57
  • 5,512
Брюссель вызвал «на ковер» временного поверенного в делах Беларуси

С ним планируют обсудить проблемы нелегалов на границе с Литвой.

Временный поверенный в делах Беларуси вызван во внешнеполитическую службу ЕС, сообщает РИА «Новости».

С ним планируют обсудить проблемы беженцев на границе с Литвой.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

С недавнего времени литовские пограничники стали разворачивать нелегалов и выдворять обратно в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип