В Минске и регионах отменили несколько маршрутов общественного транспорта 1 5.08.2021, 21:26

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Пассажиры недовольны.

Жители Минска и регионов жалуются на то, что предприятия-перевозчики отменили в выходные дни несколько маршрутов общественного транспорта. Теперь люди не знают, как в эти дни доехать до нужной им точки, и «гадают» о причинах произошедшего, передает zerkalo.io.

Недавно мы сообщали, что «из-за острой нехватки водителей» в автопарке Дзержинска были приостановлены некоторые городские автобусные рейсы. Этим летом автопарк также приостанавливал несколько пригородных и междугородних рейсов. На предприятии на протяжении нескольких лет говорили о том, что им не удается решить кадровый вопрос.

Пару дней назад минчане сообщали о том, что не могут дождаться столичный наземный транспорт на нескольких маршрутах. Оказалось, что в конце июля — начале августа ГП «Минсктранс» отменил и приостановил работу некоторых рейсов. Например, по выходным перестали работать по три троллейбусных (25, 39, 43) и автобусных маршрутов (79, 89э, 131), а также один трамвайный № 7. Отмены движения и изменения в расписании есть также в пригородных, междугородних и международных рейсах. На предприятии просят пассажиров узнавать актуальное расписание в день поездки.

При этом отмена городского городских рейсов вызвало возмущение у людей: об этом они сообщают не только журналистам, но и пишут на сайте ГП «Столичный транспорт и связь». Впрочем, официальных ответов под этими комментариями нет.

— Мне нужно заехать с 3апад-3 в Малиновку. Я 30 минут на остановке ждал 25 троллейбус. Пришлось сесть на 140 автобус и ехать с пересадками. Позвонил в «Минсктранс», чтобы узнать, в чем дело. Мне ответили, что с 31 июля по выходным он отменен. Автобус 30С в ту сторону ходит, но не по тому маршруту. А проездной безлимитный я покупал на троллейбус, а не на автобус, — сообщил Zerkalo.io читатель Петр Заруцкий.

Он предполагает, что причин такого решения может быть несколько: недостаток водителей, экономия электричества, нехватка денег.

Возможно, мнение пассажира не безосновательно, так как во все транспортные парки ГП «Минсктранс» требуются сотрудники, в том числе водители. Что касается недостатка денег, то ранее Минфин сообщал, что дефицит республиканского бюджета за полгода вырос почти до 1,6 млрд рублей. За июнь этот показатель увеличился на 585,2 миллиона рублей. Возможно, это отразилось и на общественном транспорте, который субсидируется из госказны.

В «Миноблпассажиртрансе» ответили «Ежедневнику», что решение о тотальном сокращении пригородных маршрутов, предельные максимальные тарифы на пригородные перевозки регулируются законодательством Беларуси и не соответствуют фактическим затратам перевозчика. Возмещение части затрат осуществляется за счет субсидий, предусмотренных местными бюджетами.

«Ввиду отсутствия дополнительного бюджетного финансирования на возмещение перевозчику затрат на выполнение пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, восстановление вышеуказанных маршрутов не представляется возможным», — говорится в ответе предприятия.

По какой причине отменили некоторые воскресные маршруты в Минске, в ГП «Столичный транспорт и связь» не сообщили, но посоветовали обратиться с запросом. Когда ответ на него будет получен, мы его разместим.

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