Содержать режим Лукашенко для России становится очень дорого 3 5.08.2021, 22:21

9,814

Если сказать какому-нибудь российскому региону, сколько Кремль потратил на Лукашенко, революция начнется.

Белорусские границы если и полузакрыты для своих граждан, то вполне открыты для мигрантов из Ирака. Проблема на литовско-белорусской границе очевидна для европейских стран, но российское руководство не обращает на ситуацию внимания. А между тем, политолог Дмитрий Болкунец считает, что мигранты из стран Ближнего Востока могут стать серьезной проблемой для России.

«Мне кажется, что ситуация с мигрантами для России представляет риски террористической угрозы. Дело в том, что Лукашенко уже привез в Беларусь более пяти тысяч мигрантов из Ирака и других взрывоопасных регионов. При поддержке белорусских пограничников и спецслужб их перебрасывают на территорию Литвы, но в последние дни их начали разворачивать на границе. Очевидно, что в Беларуси эти мигранты оставаться не будут, они поедут в Россию, а это уже угроза для самой России, потому что часто в Европу едут люди, которые имели боевой опыт, воевали в „горячих“ точках — в Сирии и в Ираке».

Несмотря на то, что поддержка Лукашенко грозит России не только репутационными, но и финансовыми потерями, Кремль продолжает кредитовать белорусскую власть. Российский политолог Андрей Суздальцев в интервью RFI отметил, что в нынешней ситуации у России немного вариантов.

«Во-первых, есть такая вещь как обоюдная зависимость, когда ты кого-то кредитуешь, ты уже от него зависишь, чтобы он деньги тебе отдал. Это проблема для любого кредитора. Естественно, нам бы не хотелось, чтобы Лукашенко и Белоруссия грохнулись в дефолт, что вполне грозило в прошлом году в августе—сентябре. Тогда оперативно дали кредит в 1,5 млрд долларов, правда, отдали за него пока только миллиард двумя траншами. Но эти деньги остались в России, потому что они заплатили за обслуживание кредитов, которые когда-то выдавали Лукашенко. За 20 лет мы вогнали, что называется, безвозвратно в эту республику на 1 января этого года 137 млрд долларов! Мы просто не можем столько дотировать! Если сказать, какому-нибудь российскому региону, там в обморок будут падать, революция начнется. Вот и возникает вопрос — что нам сейчас делать, учитывая, что Лукашенко проиграл все, что можно? В прошлую пятницу он обещал номенклатуре, что в случае чего спасать их придет вся российская армия, как он говорит. А что Москва? Вот так просто бросить этот чемодан без ручки, тоже нельзя. Россия признала, что Лукашенко вроде как победил на выборах, хотя Путин оговорился в октябре прошлого года, сказав: „Действующий президент Беларуси“. Не избранный, не легитимный, а именно действующий».

Дмитрий Болкунец отмечает, что граждане России не понимают, что именно они оплачивают своими налогами режим Лукашенко. А белорусский тиран использует российские деньги для решения своих проблем.

«Дело в том, что сейчас в отношении Беларуси вводятся санкции со стороны западных стран, и Лукашенко уже выставляет счет Москве, чтобы Россия компенсировала ему все убытки, которые несет Беларусь. Тем самым, Лукашенко перекладывает бремя ответственности на российских налогоплательщиков. Известно, по некоторым данным, что Лукашенко запросил только в этом году кредитов от России на сумму больше 5 млрд долларов по разным направлениям. Поэтому содержать режим Лукашенко для России становится очень дорого».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».