Разведка США получила данные о вирусах в лаборатории Уханя 6.08.2021, 8:31

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В руки правительственных агентов попали сведения о 22 тысячах вирусов.

Специалисты разведывательных служб США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждают, что в руки правительственных агентов США попали сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в уханьской лаборатории.

По данным источников, получить эти сведения разведчики могли путем взлома серверов китайского исследовательского учреждения.

Отмечается, что анализ полученной информации проводится в лабораториях Министерства энергетики США. При этом сроки завершения этой работы и получения результатов неопределенны.

С помощью этих данных разведка пытается найти разгадку к происхождению новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.

Журналисты объясняют, что изучение данных о вирусах затруднено тем, что записи сделаны на китайском языке, и властям необходимо не просто найти специалистов, знающих этот язык, но и убедиться в том, что им можно доверять.

Напомним, что похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус специалисты нашли в китайских пещерах в 2013 году, но образцы куда-то исчезли.

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