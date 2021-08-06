Разведка США получила данные о вирусах в лаборатории Уханя
- 6.08.2021, 8:31
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В руки правительственных агентов попали сведения о 22 тысячах вирусов.
Специалисты разведывательных служб США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В публикации утверждают, что в руки правительственных агентов США попали сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в уханьской лаборатории.
По данным источников, получить эти сведения разведчики могли путем взлома серверов китайского исследовательского учреждения.
Отмечается, что анализ полученной информации проводится в лабораториях Министерства энергетики США. При этом сроки завершения этой работы и получения результатов неопределенны.
С помощью этих данных разведка пытается найти разгадку к происхождению новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.
Журналисты объясняют, что изучение данных о вирусах затруднено тем, что записи сделаны на китайском языке, и властям необходимо не просто найти специалистов, знающих этот язык, но и убедиться в том, что им можно доверять.
Напомним, что похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус специалисты нашли в китайских пещерах в 2013 году, но образцы куда-то исчезли.