История многодетной белоруски, которая в 36 лет поступает в медуниверситет 6.08.2021, 11:01

Юлия Луневская

«Укладывала детей — и готовилась к ЦТ».

«Все документы давать?» — спросила Юлия Луневская, когда пришла в приемную комиссию Гродненского медуниверситета. «Все», — ответили ей, и вместе с аттестатом, сертификатами ЦТ абитуриентка положила на стол удостоверение многодетной семьи и орден Матери. «Такого у нас еще не было», — удивилась сотрудница комиссии, увидев, что на лечфак к ним собирается мама пятерых детей. К мечте стать врачом Юлия шла 12 лет. В планах быть акушер-гинекологом — и эта мысль ее окрыляет. Если все сложится, вуз она закончит в 42, но это ее ни разу не смущает, пишет zerkalo.io.

Юлия с семьей живет в Гродно. Многодетная мама поступает на платное. В ГрГМУ официальное зачисление на это отделение до 9 августа, поэтому «прошла или нет», абитуриентка пока не знает, но главное — она не переживает.

— Как будет, так будет, — рассуждает Юлия. — Я набрала 316 баллов. В прошлом году проходной на платное был до трехсот, поэтому должно хватить. А нет, так попробую в следующем году.

Семья женщину поддерживает. И поддержка эта мощная, потому что семья у нее большая — муж Андрей, три дочки — страшим двойняшкам по 17, средней — 14, и два сына: Матвею шесть лет, Тимофею — три года.

— Поступать в медицинский я думала еще в школе, но тогда мне казалось, это что-то недоступное: туда же нужно химию сдавать, — сейчас Юлия со смехом вспоминает, что ее в тот период остановило. — К тому же, в 11 классе я очень полюбила иностранный. И хотя медицина мне была близка всегда, я поступила в иняз. По образованию я учитель английского и немецкого. Закончила магистратуру, преподавала в университете, потом перешла в гимназию. Работать со школьниками мне очень нравилось, но в этот период у меня возникли проблемы со здоровьем, приходилось часто отпрашиваться, и мы с семьей решили: лучше уволиться, заняться собой и детьми.

Из образования Юлия ушла, но сама учиться не перестала. Когда девочки подросли и появился сын, мама увлеклась вопросами детского питания. Записалась на курсы по прикорму. Потом взялась за нутрициологию — науку о питании. Прошла онлайн-курс в одном из российских университетов, затем занималась у специалиста из Лондона.

— Меня увлекла тема питания, я видела, как это влияет на людей. В какой-то момент я стала задумываться о том, как вырастить здоровое поколение. Часто прокручивала в голове эту мысль и пришла к тому, что стоит начинать с женщины. Нужно научить будущую маму заботиться о себе, чтобы она потом научила этому своего ребенка, — вспоминает Юлия, как принимала важное для себя решение. — И тут, как говорят, паззл сложился. Я четко поняла, что все еще хочу получить медицинское образование, и идти мне нужно в акушерство.

Первым, с кем решила поделиться своей идеей, стал муж. Сказать ему было страшновато. 12 лет назад, вспоминает, когда только ушла из школы, она уже намекала Андрею об учебе в меде. «Юля, у нас трое детей», — ответил тогда супруг, что означало: пока не до медицины. К тому же, первый диплом педагог получала на бюджете, за второй, соответственно, пришлось бы платить. А лишних денег у молодой семьи не было.

— Я думала, на какой козе к нему сейчас подъехать, — смеется Юлия, когда вспоминает, как снова решалась завести важный разговор. — Андрей занимается грузоперевозками. Обычно вечерами, когда он готовит машину перед рейсом, я прихожу к нему в гараж поболтать. Так было и в этот раз. Мы что-то обсуждали, и я сказала: «Меня никак не отпускает мысль про медицинский, я очень хочу там учиться». И он ответил: «Поступай, время у тебя есть, и мы можем оплатить твое обучение». Честно, я думала, что шокирую его своим вопросом, а в итоге он шокировал меня ответом. Помню, стою в гараже, смотрю на него и плачу. Неужели, думаю, все оказалось так просто.

«Решила, буду поступать вместе со старшей дочкой»

Важный разговор с мужем у Юлии случился два года назад. На тот момент она была в декрете Тимофеем. С поступлением решила не спешить. Старшие дочки как раз учились в 10 классе, и одна из них тоже собиралась в медицинский. Мама подумала: значит, будем вместе с Аней поступать. Аня с сестрой ответили: «Прикольно».

— Я знала, что биологию могу выучить сама, поэтому начать решила с нее, — возвращается к тем событиям собеседница. — В соцсетях нашла несколько групп, которые ведут студенты меда. Из постов поняла, по каким пособиям лучше учиться, все выписала, купила и стала заниматься.

Сертификаты сейчас действительны два года, поэтому план подготовки был такой: первый год Юлия учит и сдает биологию, второй — разбирается с химией.

— Каждый день, когда я укладывала сыновей спать, у меня было два-три часа на подготовку. Я читала, конспектировала, решала тесты, — вспоминает собеседница, как штудировала биологию. — ЦТ в тот год я сдала на 64. Понимала, могла бы и лучше, но не расстроилась. Этим летом дочки уговорили меня снова сходить на тест. В результате без подготовки получилось 68 баллов.

С химией все было еще интереснее. Летом после 10 класса Аня, которая собиралась на педиатрию и, считай, год занималась с репетитором по химии, призналась родителям, что медицина — это все же не ее. Сказала, видит, как у мамы горят глаза, когда та готовится к экзаменам, и понимает, у нее к профессии врача нет такого интереса. Близкие сразу немного расстроились, но быстро поняли: для них важнее, чтобы дочка была счастлива. Школьницу в ее решении поддержали, но и связи с репетитором не потеряли.

— Когда на последней неделе августа я позвонила Аниному учителю и попросила позаниматься со мной, она была в шоке, — улыбается Юлия. — Говорит: «Приходите, поговорим, проверим, так сказать, серьезность ваших намерений».

Намерения оказались очень серьезными. Вопрос, когда многодетная мама сможет посещать педагога, тоже. Старший сын на тот момент ходил в детский сад, нужно было придумать, как быть с младшим. Луневские собрали семейный совет. Решение предложила средняя дочка. На уроки Ксюше было к 12.00, и она вызвалась в первой половине дня подстраховать маму с братом. К репетитору Юлия записалась на 8 утра. Занимались они раз в неделю. В итоге по химии абитуриентка набрала 71 балл.

— А что у вас с тестированием по языку?

— По русскому у меня 77, — озвучивает хороший результат собеседница и отмечает, что к языку совсем не готовилась. Не зря, говорит, у нее филологическое образование. — В школе не раз ходила по этому предмету на олимпиады, и учительница отмечала, что у меня врожденная грамотность.

«Я не вижу смысла гнать детей в университет. Зачем?»

Поступать в семье Луневских в этом году должны были три человека — мама и двойняшки Аня и Алина. Но все пошло не совсем по плану.

— Алина увлекается дизайном. Она отучилась в художественной школе, и прошлым летом в одной из российских школ закончила курс по графическому и веб-дизайну, — рассказывает о дочке мама. — Весь этот год она делала какие-то сайты, нарабатывала портфолио и собиралась идти в Гродно на соответствующий факультет. Потом поговорила с ребятами, которые там занимаются, и поняла: многое, из того, чему их учат, она уже умеет. В итоге поступать туда она передумала. В мае Алина подала документы на годовой курс в российский обучающий онлайн-центр и сейчас изучает дизайн интерьера.

Аня, продолжает Юлия, решила тоже не торопиться с вузом. В прошлом году она закончила курсы кондитеров, весь год баловала семейных тортиками и десертами и «собиралась развиваться в этой области».

— А потом она заинтересовалась еще и детской психологией. Что из этих двух профессий ей ближе, дочка пока не знает, — рассказывает собеседница и отмечает, что в какой-то момент они с мужем заметили, как Аня не может определиться и сильно из-за этого переживает. — Мы предложили ей не спешить. А еще помогли найти хороший онлайн-курс по психологии. Осенью она начнет.

— Вы очень прогрессивные родители.

— Моя мама говорит: «Жалко, что девчонки год теряют». А я отвечаю: «Год на поиски себя — это немного», — делится Юлия принципами воспитания. — Я не вижу смысла сразу после школы гнать детей в университет. Зачем? Человек сделает поспешный выбор и будет ходить на работу, которую не любит. Поступить, если захочешь, можно и через год, и через десять.

«Всю жизнь бабушка хотела, чтобы я или моя сестра были медиками»

Сама же Юлия на ЦТ шла счастливой. «Наконец-то, дождалась поступления», — думала многодетная мама. «Как можно быть такой спокойной», — не понимали старшие дочки.

«Перед поступлением я проанализировала баллы, с которыми поступали на платное на лечфак последние пять лет. Самый высокий был 310, — рассказывает Юлия. — Когда в 2020-м я сдала русский и биологию, поняла, что с этой планкой я справлюсь». Фото: личный архив героини

— Я знаю, что учиться в меде непросто, но нагрузка и «очка» меня не пугают, — делится ощущениями абитуриентка, которая и первую вышку закончила с тремя маленькими девочками. — С домашними делами мне помогают дочери. С сентября Тимофей, как и старший брат, пойдет в сад. А сад как раз по пути в мед. Плюс муж работает посуточно, поэтому трижды в неделю он сможет завозить мальчишек в группы.

— У вас нет страха, что все ваши одногруппники будут возраста ваших детей?

— Нет, потому что мне не стыдно признавать, что я чего-то не знаю. Еще когда я преподавала в университете, если студенты мне задавали вопрос, а я затруднялась ответить, говорила: «Давайте посмотрим вместе». Я человек, для меня нормально ошибаться или чего-то не знать.

— Как вы считаете, почему учиться никогда не поздно?

— Потому что, если есть мечта, к ней нужно идти, и не важно двадцать тебе или сорок. Моя бабушка тоже хотела стать врачом. Она поступила в мед, но по семейным обстоятельствам не смогла там учиться. Всю жизнь она хотела, чтобы я или моя сестра были медиками. Бабушки уже нет в живых, но, думаю, она бы мной гордилась.

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