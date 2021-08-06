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Глава МОК Томас Бах заявил о санкциях против белорусских властей из-за дела Тимановской

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  • 6.08.2021, 11:18
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Глава МОК Томас Бах заявил о санкциях против белорусских властей из-за дела Тимановской
Томас Бах

Расследование продолжается.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает ria.ru.

Сегодня стало известно, что МОК отозвал олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской.

«МОК не в позиции поменять политическую позицию в стране. Это надо понимать. Наша ответственность – защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям.

Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОКа.

Мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОКом, они помогают нам поддерживать ее», – сказал Бах.

«Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать», – добавил глава МОК.

Напомним, ранее стало известно, что тренеры сборной Беларуси Артур Шумак и Юрий Моисевич временно лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в Беларусь.

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