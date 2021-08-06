Медики рассказали о простых способах снизить уровень холестерина 6.08.2021, 11:27

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Специалисты подчеркнули важность употребления клетчатки.

Высокий холестерин - это тихий убийца, который обычно не проявляет никаких симптомов, но может иметь опасные для жизни осложнения, поэтому лучше позаботиться о снижении уровня холестерина, если вы находитесь в группе риска, пишет lenta.ua.

Высокий холестерин возникает, когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Слишком высокий уровень холестерина может заблокировать ваши кровеносные сосуды и повысить вероятность проблем с сердцем или инсульт.

Есть несколько способов снизить уровень холестерина, но в основном этого можно достичь, придерживаясь здорового питания и образа жизни.

Ненасыщенные жиры

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут повысить уровень холестерина в крови, и поэтому продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут оказывать смягчающее действие на уровень холестерина. К продуктам с высоким содержанием ненасыщенных жиров относятся: жирная рыба, орехи, семена подсолнечника и тыквы, авокадо.

Транс-жиры

Трансжиры повышают уровень холестерина и часто содержатся в продуктах животного происхождения, таких как молочные и мясные продукты. Если вы хотите снизить уровень холестерина, вам следует проверять этикетки продуктов.

Снизьте общее количество жира

Уменьшение количества жиров в рационе поможет снизить уровень холестерина. Вместо того, чтобы жарить или запекать продукты, вам следует попробовать готовить их на гриле, готовить на пару, варить или готовить в микроволновой печи. Постное мясо, а не жирное, также поможет снизить общее количество потребляемого жира.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка помогает снизить риск сердечных заболеваний и снизить уровень холестерина. Взрослые должны съедать 30 г клетчатки в день и потреблять смесь различных источников клетчатки. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся хлеб из непросеянной муки, отруби, цельнозерновые крупы, фрукты, овощи, картофель в кожуре, овес, ячмень, бобовые, орехи и семена.

Физическая активность

Повышение уровня активности путем выполнения большего количества упражнений может помочь снизить уровень холестерина.

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