Мигранты уже ночуют в подземных переходах Минска?19
- 6.08.2021, 11:56
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Фотофакт.
Подписчик ТГ-канала «Беларусь головного мозга» прислал фото, сделанное сегодня утром в подземном переходе возле гостиницы Юбилейная в Минске. Он написал, что под одеялом шевелились люди.
«Мы не можем утверждать, что на фото — нелегалы. Однако и исключать вероятность того, что вскоре они заполнят беларусские города, мы тоже не можем: литовцы массово возвращают их обратно в Беларусь, есть ли у людей возможность улететь на родину (рейсы из Минска пока не отменены) или снять себе на время жилье — неизвестно.
Очевидно, что престарелый террорист окончательно потерял связь с реальностью и готов обрушить на страну любые беды. Поэтому мы призываем вас быть внимательными», — пишет ТГ-канал.
Напомним, с 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе.
Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. Уже 4 августа литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.
5 августа Лукашенко заявил, что отныне «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна» — и поручил силовикам усилить работу по охране границы.