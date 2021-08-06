НОК: В ближайшее время тренеры Тимановской Моисевич и Шумак вернутся в Минск 9 6.08.2021, 12:15

7,246

Белорусская сторона подтвердила решение дисциплинарной комиссии МОК.

НОК Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о высылке тренеров сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича из Токио.

«5 августа 2021 года дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск», – передает пресс-служба НОК.

Напомним, ранее стало известно, что тренеры сборной Беларуси Артур Шумак и Юрий Моисевич временно лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».