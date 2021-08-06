НОК: В ближайшее время тренеры Тимановской Моисевич и Шумак вернутся в Минск

НОК: В ближайшее время тренеры Тимановской Моисевич и Шумак вернутся в Минск9
- 6.08.2021, 12:15
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Белорусская сторона подтвердила решение дисциплинарной комиссии МОК.
НОК Беларуси прокомментировал решение дисциплинарной комиссии МОК о высылке тренеров сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича из Токио.
«5 августа 2021 года дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск», – передает пресс-служба НОК.
Напомним, ранее стало известно, что тренеры сборной Беларуси Артур Шумак и Юрий Моисевич временно лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться в Беларусь.