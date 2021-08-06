Сколько стоит собрать ребенка в школу? 6.08.2021, 13:03

Сравнение 35 товаров для школы и 6 магазинов.

Newgrodno.by выбрал торговые точки и интернет-магазины Гродно и определил, где выгоднее всего закупаться к школе.

Рассматривались только те магазины и интернет-магазины, в которых можно купить товар в Гродно или самостоятельно забрать в пункте выдачи города.

1. Школьный базар расположился рядом с «OldCity» на ул.Дубко, 17

Самый большой выбор именно тут. Много продавцов, много товара абсолютно разных производителей. От самых бюджетных до дорогих. Самые дешёвые обложки для тетрадей мы нашли именно тут — 15 копеек.

2. «Евроопт» по тому же адресу на ул.Дубко, 17

Ассортимент не полный. Цены – смотрите в таблице.

3. «Офистон Маркет» в ТРК «Тринити» пр-т Я. Купалы 87

Много товаров для творчества. Самые дешёвые дневники для 3-4 классов оказались именно тут. Но всё остальное — очень дорого.

4. ЧП «Дело компани» с интернет-магазином delovoy.by. Фирма находится в Барановичах, но есть пункт выдачи в Гродно, ул. Весенняя, 19а-1

Ассортимент большой. Доставка в Гродно два раза в неделю. Цены комментировать не будем. Вы всё увидите в таблице ниже.

5. «Арт Территория» в Гродно с интернет-магазином artterritory.by

Самые дешёвые обложки для книг за 30 копеек и наборы стеков для пластилина за 79 коппек были найдены тут. Всё остальное – смотрите сами в таблице. Много товаров на акции, но их цена на акции дороже, чем в остальных местах.

6. Гродненский интернет-магазин inkomservis.by. Пункт выдачи в Гродно, ул.Карского,33

Ну тут без вариантов. Именно тут остальные 30 из 35 наименований нашего перечня оказались самые дешёвые. Причём разница на некоторые позиции доходила в несколько раз.

Так, например, набор пластиковых карандашей 12 цветов тут за 2.08 руб. В остальных магазинах цены аж до 6.08руб! Ластик чешской фирмы Kooh-i-noor 300/80 производится только в Чехии и нигде больше. Но если тут он стоит 29 копеек, то в остальных магазинах из нашего обзора: 40-68 копеек. Из минусов можно назвать только одно: заказы принимаются только через интернет-магазин www.inkomservis.by. Но с другой стороны, где видели, чтобы в интернет-магазине можно было походить, посмотреть товар на прилавках и выбрать самим? Хотите купить и значительно сэкономить – покупайте тут. Хотите посмотреть, пощупать, отобрать – тогда на школьный базар.

Сравнение цен

Примечание: цены по состоянию на 4 августа.

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