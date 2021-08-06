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Названа вакцина, дающая пожилым людям хорошую защиту от коронавируса

  • 6.08.2021, 13:14
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Названа вакцина, дающая пожилым людям хорошую защиту от коронавируса
фото: reuters

В ходе исследования специалисты прививали добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет.

Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии обнаружила доказательства того, что вакцина, используемая для снижения риска туберкулеза (БЦЖ), может дать пожилым людям некоторую защиту от COVID-19. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты провели вакцинацию 82 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет вакциной БЦЖ и изучили образцы взятой через месяц крови. При анализе образцов исследователи выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. Также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления.

Ученые отмечают, что многие из цитокинов, чей уровень снижался у вакцинированных, способствуют более тяжелому COVID-19, что указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе. Вакцина против туберкулеза может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации против SARS-CoV-2.

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