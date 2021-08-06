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Стало известно, когда достигается самый высокий уровень защиты от COVID-19 после прививки

  • 6.08.2021, 13:58
  • 6,250
Стало известно, когда достигается самый высокий уровень защиты от COVID-19 после прививки

Данные опубликовали европейские медики.

Самого высокого уровня защиты от коронавирусной инфекции можно достигнуть с помощью полной вакцинации. Она защищает от новых штаммов коронавируса, включая вариант Дельта.

Такие данные опубликовало Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (EMA).

Отмечается, что "высокий уровень защиты" достигается от 7 до 14 дней после последней введенной дозы вакцины. В EMA рекомендовали всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, даже несмотря на полный курс вакцинации.

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