Глава ВТБ рассказал, в каком случае Россия останется без SWIFT 1 6.08.2021, 14:20

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Банкир заявил о «холодной войне» РФ с Западом.

Выход России из платежной системы SWIFT произойдет только в том случае, если европейские правительства решат принять столь жесткие меры против страны, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt (перевод — finanz.ru).

«Я не думаю, что это когда-либо произойдет, - если только европейские правительства не захотят принять столь жесткие меры против России. Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами», - рассказал он.

Глава банка добавил, что ранее введенные США ограничения на суверенный долг РФ не стали проблемой для России и российских банков. «У американских инвесторов остается открытым доступ к вторичному рынку. В целом значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико. Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США, и при необходимости мы можем купить еще больше», - пояснил Костин.

При этом, по мнению главы банка, введение дополнительных санкций против российских эмитентов беспочвенны. «Они контрпродуктивны и не решают никаких проблем. Политический спор невозможно решить экономическими санкциями - нужны переговоры. Отношения между Россией и США сейчас плохие. Некоторые говорят, что мы недалеки от «холодной войны». На мой взгляд, мы уже находимся в состоянии новой «холодной войны». Я это вижу, поскольку в силу возраста я помню последнюю «холодную войну», - сказал Костин.

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