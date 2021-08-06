Премьер-министры стран Балтии призвали Совет ЕС усилить санции против Лукашенко 4 6.08.2021, 14:51

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Речь идет о расширении индивидуальных и секторальных ограничений.

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление, в котором содержится призыв к Евросоюзу расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении беларуского режима за организованный им миграционный кризис на внешней границе ЕС.

«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести санкции, нацеленные на все стороны, которые участвуют в спонсируемом государством использовании незаконных миграционных потоков», — говорится в заявлении министров.

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