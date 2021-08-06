«Убытки - 126 миллионов, в бизнес-кругах говорят о возможной продаже российскому «Магниту» 9 6.08.2021, 15:10

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Что происходит с «Еврооптом»?

Как стало известно nashaniva.com, в последнее время в бизнес-кругах обсуждается тема переговоров о продаже белорусской сети «Евроопт» крупной российской сети «Магнит».

«Магнит» в России по своему масштабу очень похож на «Евроопт» с его почти тысячей магазинов в Беларуси.

Пресс-секретарь «Евроопта» Егор Хрусталев на соответствующий запрос ответил, что никак не будет комментировать этот вопрос, в официальном ответе «Магнита» сообщили, что переговоров о покупке они не ведут, но источники журналистов сообщают, что разговоры о переговорах возникли не на пустом месте.

Если анализировать финансовые показатели «Евроторга», которому и принадлежит «Евроопт», то они выглядят довольно безрадостно: отчетность компании за кризисный 2020 год напоминает отчетность государственной компании — 161 миллион 875 тысяч рублей чистых убытков.

Убытки предприятия генерируются в первую очередь за счет финансовой деятельности. В 2020 году они заработали больше, чем в 2019-м от реализации продукции. Но отрицательные курсовые разницы и платежи по долгам перекрыли операционный доход.

Вероятно, велика роль в этом в выплате по валютным кредитам. «Евроопт» размещал много валютных облигаций, их нужно выплачивать еще долгие годы. На это обращают внимание независимые аудиторы по итогам 2020 года.

Сколько может стоить «Евроопт»? Как говорят в бизнес-кругах, собственники всегда оценивали компанию примерно в миллиард долларов, но если сейчас считать по формуле «EBITDA (выручка до налогов — около 211 миллионов долларов) умноженная на шесть, минус 600 миллионов долга», то цена компании составит 666 миллионов долларов, и это без учета дисконта за пребывание на вулкане.

«На чистый убыток «Евроопта» смотреть не имеет смысла, когда мы рассуждаем об этом с позиции бенефициаров. Прежде всего «Евроопт» — это около монопольный канал движения товаров в Беларуси, эти люди прокручивать через себя почти 30% разницы страны. Просто представьте, на какой процент нужно поднять цены, чтобы преобразовать убытки в доходы, но главный смысл в том, что главный доход вряд ли оседает в «Евроторге».

Здесь нужно смотреть на показатели иностранных компаний-поставщиков, аффилированных с «Еврооптом». У меня есть подозрение, что основной доход оседает там, а показывать большие достижения в Беларуси просто нерационально: так повелось. Если ты заплатишь миллиард налогов, то завтра у тебя попросят делать отчисления во всевозможные фонды и строить на спонсорских началах то, что ты бы не хотел, а то и вообще отберут бизнес. А если цифры отчетности нулевые или около нуля, то никто у тебя ничего особо не попросит», — говорит бизнес-аналитик.

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