закрыть
6 августа 2021, пятница, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси

3
  • 6.08.2021, 15:38
  • 4,466
Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси

Это связано с санкциями против бизнесмена Олексина.

Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси. Единственным партнером корпорации в стране был «Энерго-Ойл» Алексея Олексина.

Как сообщает «Еврорадио», об этом стало известно благодаря телефонной конференции Philip Morris International inc по итогам работы во втором квартале 2021-го года. Причина остановки продаж — международные санкции против Беларуси и Алексия Олексина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников