Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси 3 6.08.2021, 15:38

4,466

Это связано с санкциями против бизнесмена Олексина.

Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси. Единственным партнером корпорации в стране был «Энерго-Ойл» Алексея Олексина.

Как сообщает «Еврорадио», об этом стало известно благодаря телефонной конференции Philip Morris International inc по итогам работы во втором квартале 2021-го года. Причина остановки продаж — международные санкции против Беларуси и Алексия Олексина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».