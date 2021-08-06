Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси3
- 6.08.2021, 15:38
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Это связано с санкциями против бизнесмена Олексина.
Philip Morris перестала продавать системы IQOS в Беларуси. Единственным партнером корпорации в стране был «Энерго-Ойл» Алексея Олексина.
Как сообщает «Еврорадио», об этом стало известно благодаря телефонной конференции Philip Morris International inc по итогам работы во втором квартале 2021-го года. Причина остановки продаж — международные санкции против Беларуси и Алексия Олексина.