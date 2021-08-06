Ударят по-настоящему 17 6.08.2021, 19:05

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Литва, Латвия, Эстония, Германия и США одновременно призвали ввести секторальные санкции против режима Лукашенко.

6 августа премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное требование к ЕС расширить персональные и секторальные санкции против официальных властей Беларуси. Также в США призвали инициировать проведение «международного трибунала и ввести новые санкции против режима в Беларуси». И в Германии сообщили, что «сейчас важны дальнейшие жесткие и адресные санкции», пишет telegraf.by.

«Эстония, Латвия и Литва вместе отстаивают ценности и безопасность Европейского Союза и выражают серьезную озабоченность в связи с продолжающейся гибридной атакой режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы ЕС», — написано в документе.

Страны «решительно осуждают все попытки инструментализации незаконной миграции с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены».

«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров распространить индивидуальные и отраслевые санкции на белорусский режим, а также новый режим санкций, нацеленный на все стороны, участвующие в спонсируемом государством использовании незаконных миграционных потоков», — сообщили страны Балтии.

Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 112 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

США

Также 6 августа известно, что конгрессмен-республиканец Кристофер Смит призвал коллег «к созданию Международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко».

Крис Смит — сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей США (Tom Lantos Human Rights Commission) и соавтор принятого в конце 2020 года «Акта о демократии в Беларуси».

Отметим, что во время своего визита в США, который начался 18 июля, она присутствовала на запуске белорусского кокуса в Конгрессе США (группа конгрессменов, которые работают по теме Беларуси), в том числе встречалась с Крисом Смитом.

Германия

Фракция христианских демократов в немецком Бундестаге выпустила также заявление о ситуации в Беларуси, сообщили на сайте cducsu.de.

По последним опросам ХДС является безусловным лидером предвыборной гонки в Германии, а глава партии Армин Лашет считается основным претендентом на пост канцлера ФРГ.

«Сейчас важны дальнейшие жесткие и адресные санкции. ИТ-специалисты составляют основу белорусской экономики. Для этого Европейский Союз должен решить значительно упростить выдачу виз, чтобы они могли продолжить свою важную работу в странах ЕС на свободных условиях. Такая мера серьезно скажется на минском режиме», — сообщается в заявлении ХДС.

Также они заявили, что «государственный терроризм режима Лукашенко с угоном самолетов или убийством оппозиционеров за границей больше не знает границ. Тот факт, что несколько членов олимпийской сборной Беларуси отвернулись от своей страны, показывает, что внутриполитическая ситуация в Беларуси невыносима даже для людей, не подвергающихся прямым репрессиям».

«Поэтому для Беларуси не может быть иного пути, кроме свободных и тайных выборов под международным наблюдением. Большинство людей хотели бы смены правительства и пути к современному, открытому и демократическому будущему. В этом стремлении народ Беларуси пользуется поддержкой парламентской группы ХДС / ХСС», — отметил представитель фракции Юрген Хардт.

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