Советник богатейших семей мира сам стал миллиардером 6.08.2021, 19:21

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Байрон Тротт с женой Тиной

фото: Daniel Boczarski/Getty Images

Его состояние оценивается в 3,6 миллиарда долларов.

Инвестиционный банкир Байрон Тротт, который был советником богатейших семей мира, сам сколотил состояние и стал миллиардером, как его клиенты. Об истории банкира пишет Bloomberg.

Состояние Тротта оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Его частная инвестиционная компания BDT Capital Partners управляет активами на 28 миллиардов долларов. В ней работают 157 человек, офисы компании расположены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе, Лондоне, Франкфурте и других городах. Сам 62-летний Тротт не любит, когда его называют «банкиром миллиардеров».

Инвестор сделал себе имя в 2004 году на успешных сделках для холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. После одной из них Баффет похвалил Тротта перед инвесторами. «Он понимает Berkshire намного лучше, чем любой инвестиционный банкир, с которым мы разговаривали, и полностью заслуживает свой гонорар, хотя мне и тяжело это признавать», — писал Баффет. В 2008 году под руководством Тротта состоялась одна из самых важных сделок в истории Уолл-стрит. В разгар финансового кризиса Berkshire вложила пять миллиардов долларов в инвестиционный банк Goldman Sachs, увеличив его капитал и восстановив доверие на рынке. Баффет пошел на это, хотя не любил инвестировать в банки.

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