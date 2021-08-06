закрыть
6 августа 2021, пятница, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Современное пятиборье: белоруски Прокопенко и Силкина заняли 8-е и 18-е места на Олимпиаде

3
  • 6.08.2021, 19:43
  • 1,804
Современное пятиборье: белоруски Прокопенко и Силкина заняли 8-е и 18-е места на Олимпиаде
Фото noc.by

Обе белоруски считались одними из основных фавориток в борьбе за медали.

Белоруски Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина заняли соответственно 8-е и 18-е место в рамках ОИ-2020. Результаты наших соотечественниц — 1342 и 1292. Равных же не было представительнице Великобритании Кэйт Френч — 1385, передает «Прессбол».

Обе белоруски считались одними из основных фавориток в борьбе за медали: Прокопенко летом выиграла золото в индивидуальном первенстве на ЧМ-2021, Силкина была чемпионкой мира в личном первенстве в 2019 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип
А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников