Современное пятиборье: белоруски Прокопенко и Силкина заняли 8-е и 18-е места на Олимпиаде 3 6.08.2021, 19:43

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Фото noc.by

Обе белоруски считались одними из основных фавориток в борьбе за медали.

Белоруски Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина заняли соответственно 8-е и 18-е место в рамках ОИ-2020. Результаты наших соотечественниц — 1342 и 1292. Равных же не было представительнице Великобритании Кэйт Френч — 1385, передает «Прессбол».

Обе белоруски считались одними из основных фавориток в борьбе за медали: Прокопенко летом выиграла золото в индивидуальном первенстве на ЧМ-2021, Силкина была чемпионкой мира в личном первенстве в 2019 году.

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