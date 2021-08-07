Казус «Спутника» 3 7.08.2021, 12:13

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Жители Сан-Марино едва не столкнулись с изоляцией из-за российской вакцины.

В Италии с пятницы всем людям старше 12 лет для посещения любых мероприятий внутри зданий потребуется электронный сертификат о вакцинации одной из одобренных в ЕС вакциной - Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Тем, у кого таких сертификатов нет, нужно будет каждый раз, перед обедом или просто желанием выпить кофе внутри кафе, делать ПЦР-тест. Жители Сан-Марино, вакцинированные российским "Спутником", чуть не стали заложниками новых правил, сообщает ВВС.

Жизни 30 000 тысяч жителей Сан-Марино, расположенного в 225 км к северу от Рима, всегда были тесно связаны с Италией. В эпоху пандемии незаметная ранее граница стала более ощутимой, но повсеместная вакцинация позволила надеяться на то, что привычная жизнь скоро вернется.

В Сан-Марино двумя дозами вакцинировано более 70% населения. Но эта вакцина - "Спутник V", официально не одобренная регулятором ЕС - Европейским медицинским агентством (EMA). В начале этого года Сан-Марино во время хаоса с поставками вакцин в ЕС столкнулся с нехваткой обещанных доз и обратился за помощью к России.

Власти Сан-Марино быстро вакцинировали большую часть своего населения российской вакциной, достигнув уровня коллективного иммунитета, которому позавидовали крупные европейские страны.

Однако, после того как Италия ввела обязательные сертификаты на основе одобренных ЕС вакцин, Сан-Марино едва не оказался в изоляции.

"Мы здесь застряли, - говорит в интервью газете New York Times 57-летняя Доната Буччи, продавщица в свадебном магазине в Сан-Марино, получившая вакцину "Спутник" и отменившая отпуск в Тоскане. - Мы чувствуем себя дискриминированными".

Потенциальная изоляция Сан-Марино стала ярким свидетельством напряженности, которую новые паспорта и требования к вакцинам могут создать в Европе, поскольку миллионы людей, получивших вакцины, не одобренные EMA, могут быть лишены возможности передвигаться, по крайней мере по Европе.

В ЕС нашли временное решение для жителей Сан-Марино. До 15 октября 2021 года полностью вакцинированные "Спутником" граждане этого государства могут посещать общественные места в соседней стране, показав сертификат вакцинации российской вакциной.

"Однако, это не означает признание вакцины "Спутник" Евросоюзом. Это означает, что Европейская комиссия по-прежнему находится в поиске решения этой проблемы", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса.

Решение Европейской комиссии временно считать сертификаты о вакцинации "Спутник", выданные в Сан-Марино, эквивалентными цифровому сертификату ЕС, не означает авторизацию этой вакцины в Европейском союзе, подтвердил на этой неделе представитель комиссии.

"Каждое государство-член ЕС вправе решать, принимать ли ей сертификаты о вакцинации "Спутник" на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС для того, чтобы люди могли передвигаться и участвовать в общественной жизни наравне с вакцинированными одобренными вакцинами", - заявил представитель комиссии.

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