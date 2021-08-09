Луканомику отрезали от долларов 21 9.08.2021, 21:19

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США, Британия и Канада одновременно ввели новые санкции.

Режим Лукашенко получил новый санкционный удар в годовщину президентских выборов 2020 года, которые не были признаны странами Запада и обернулись протестами, едва не опрокинувшими режим Лукашенко.

В понедельник практически синхронно США, Великобритания и Канада объявили о расширении «черных списков» персональных санкции и введении жестких экономических мер.

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий заблокировать активы и запретить любые сделки с любыми юридическими и физическими лицами, связанными с правительством республики Беларусь или его действиями по подавлению протестов, фальсификации выборов, «ликвидации оппозиции и организаций гражданского общества».

Секторальные санкции, согласно указу, должны затронуть органы безопасности Республики Беларусь, а также энергетику, производство калийных удобрений, табачной продукции, строительство и транспорт.

Эти меры, как следует из документа, размещенного на сайте Белого дома, должны работать по иранскому сценарию, предусматривающему наказание не только для непосредственных фигурантов, но и для возможных посредников, а также участников схем и попыток их обойти.

Во исполнение указа Байдена Минфин США немедленно объявил о включении в «черные списки» 44 физических и юридических лиц. Среди них - «Беларуськалий», ключевой экспортер, снабжающий экономику твердой иностранной валютой, а также «Интерсервис» и «Белнефтегаз», входящие в число крупнейших в стране экспортеров нефтепродуктов.

На сворачивание сделок в «Беларуськалием» отводится четыре месяца: все они должны быть прекращены до 8 декабря 2021 года.

Под санкции попали также «БелКазТранс», монопольный транзитер российского угля, и «Интер Тобакко», выпускающая на фабрике под Минском сигареты Marlboro и «Parliament.

Всем им отныне запрещены долларовые расчеты, а их активы на территории США блокируются. Это же касается Следственного комитета Беларуси, Национального олимпийского комитета, УВД Гомельского горисполкома и молодежного спортклуба «Шок», следует из перечня, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

В «черные списки» персональных санкций внесены министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, а также главы «Белаэронавигации», «Белшины», «Гродно Азот» и «Белнефтехима».

Канада присоединилась к санкциям, де-факто повторив меры, введенные в июне Евросоюзом. Запрещены покупки в Беларуси калийных удобрений и нефтепродуктов, а также кредитование правительства и подконтрольных ему банков и структур.

Британия также объявила «торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, приборов для ведения наблюдения и радиоперехвата, товаров, предназначенных для изготовления сигарет, а также продукции и технологий двойного назначения».

Помимо этого, запрещаются полеты над территорией Британии частных джетов, связанных с с Александром Лукашенко и его сыном Виктором, пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт и главой президентской администрации Игорем Сергеенко, министром обороны страны Виктором Хрениным, главой МВД страны Иваном Кубраковым, председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем, а также российским миллиардером Михаилом Гуцериевым.

Против Гуцериева - уже фигуранта санкционных списков ЕС - вводятся персональные санкции.

Британия оставалась важным окном для экспорта белорусских нефтепродуктов на Запад, и теперь, судя по всему, это окно прикрывается, констатирует академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Что касается санкций США, то они де-факто запрещают расчеты в долларах, что серьезно усложняет внешнюю торговлю, а кроме того, «отпугивает» контрагентов возможностью вторичных санкций, продолжает она.

«Ограничения становятся серьезным вызовом для белорусской экономики, поскольку основные экспортные отрасли оказываются под ударом, одновременно с этим обрезаются другие возможности для поступления валюты в страну - через финансовые транзакции. Это означает, что санкции отразятся на реальном секторе: будет и падение ВВП, и, возможно, локальные вспышки безработицы. Также повысится зависимость Беларуси от российских кредитов, которые придется просить все чаще и чаще», - предупреждает Борнукова.

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