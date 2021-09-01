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ЕС из-за беженцев может выделить соседям Афганистана 600 миллионов евро

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  • 1.09.2021, 14:53
ЕС из-за беженцев может выделить соседям Афганистана 600 миллионов евро
фото: reuters

Предполагается, что это предотвратит новый миграционный кризис в Европе.

Европейский союз может выделить странам-соседям Афганистана, которые принимают беженцев, 600 млн евро. Предполагается, что это предотвратит новый миграционный кризис в Европе.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, предложение заключается в том, чтобы предложить соседним странам около 600 млн евро, чтобы помочь им принять афганских беженцев, которые спасаются от режима талибов. Это может означать, что Брюссель предоставит деньги Пакистану, Узбекистану, Таджикистану и Ирану, несмотря на то, что последний находится под международными санкциями.

По словам вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса, в отличие от кризиса 2015 года ЕС еще на раннем этапе стремится к переговорам с соседними с Афганистаном странами

"Мы будем работать ближе к проблеме, чтобы афганцы могли что-то найти по пути, а не отдавать себя в руки контрабандистов", - подчеркнул он.

Возможные 600 млн евро станут частью пакета помощи Афганистану в размере примерно 1 млрд евро. Он также будет включать около 300 млн евро в виде прямой гуманитарной помощи.

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