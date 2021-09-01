В Витебске подготовили сюрприз для учителей-фальсификаторов 4 1.09.2021, 16:56

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Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото акции активистов витебского сопротивления. К 1 сентября в школах города появились надписи «Здесь украли мой город». Партизаны напомнили фальсификаторам об ответственности.

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