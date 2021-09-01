закрыть
1 сентября 2021, среда, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Петр Мюллер: На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов

2
  • 1.09.2021, 19:10
  • 3,386
Петр Мюллер: На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов

Лукашенко заполонил страну нелегалами.

На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер:

«Скорее всего, план был такой, чтобы все эти лица вместе пересекли границы Польши, Латвии и Литвы».

Из-за ситуации на границе польское правительство обратилось вчера к президенту Польши с просьбой ввести чрезвычайное положение в пограничных регионах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»