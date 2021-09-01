Петр Мюллер: На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов

Петр Мюллер: На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов2
- 1.09.2021, 19:10
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Лукашенко заполонил страну нелегалами.
На территории Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов, желающих пересечь границу
Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер:
«Скорее всего, план был такой, чтобы все эти лица вместе пересекли границы Польши, Латвии и Литвы».
Из-за ситуации на границе польское правительство обратилось вчера к президенту Польши с просьбой ввести чрезвычайное положение в пограничных регионах.