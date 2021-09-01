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На белорусско-польской границе завезенным режимом Лукашенко мигрантам передали гуманитарную помощь

  • 1.09.2021, 21:19
На белорусско-польской границе завезенным режимом Лукашенко мигрантам передали гуманитарную помощь

На белорусско-польской границе живут 32 мигранта из Афганистана.

Уже больше трех недель на белорусско-польской границе недалеко от польского города Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве живут 32 мигранта из Афганистана. Сегодня представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста передали им гуманитарную помощь. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Гуманитарная помощь УВКБ ООН и БОКК учитывает просьбы беженцев и включает в себя продуктовые наборы — питьевая вода, тушенка, рыбные консервы, печенье, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла.

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