Польша может привлечь полмиллиона работников из Беларуси 1 12.09.2021, 14:58

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Польские предприниматели высоко ценят белорусов.

Польша может получить экономическую выгоду от политического кризиса в нашей стране и, по прогнозам кадровой службы, может привлечь до 0,5 млн работников из Беларуси, пишет портал Interia.pl.

Польша стала трудовым хабом для людей, которые хотят найти работу в Европе. И, несмотря на пандемию, статистика растет.

В первом полугодии 2021 года в регистр офиса по трудоустройству внесено 998 тысяч заявлений о приеме на работу сотрудников с Востока. Это на 63% больше, чем год назад, когда разразилась пандемия, и на 18% больше, чем в первой половине 2019 года. Однако рабочих из Украины не хватает. Альтернатива — это сотрудники из Беларуси, которых, по оценке специалистов кадровой службы, Польша может привлечь около полумиллиона. Как это ни парадоксально, политические изменения в Беларуси могут быть в экономических интересах Польши, поскольку часть людей мотивирована уехать.

Присутствие белорусов на польском рынке труда позволит не только сократить кадровый дефицит, но также является элементом построения польской экономики и создания ее преимуществ для привлечения инвестиций. По оценкам экономистов Credit Agricole, ВВП Польши на 2-3% выше, благодаря иностранцам. Конвертируя это напрямую в злотые, Польша получит к ВВП от 40 до 60 миллиардов злотых.

«Барометр польского рынка труда» показывает, что почти в два раза вырос процент работодателей, нанимающих работников из Беларуси. В начале 2021 года такие декларации предоставили 6% компаний, тогда как в предыдущем выпуске исследования — 3,7%. Наибольший спрос на белорусов наблюдается в промышленности — почти каждая десятая компания указывает, что нанимает их. В предпочтениях после украинцев — белорусы и грузины. Работодатели чаще всего называют их среди тех, кого они хотели бы искать в качестве сотрудников в ближайшие 12 месяцев.

Данные Евростата показывают, что в 2019 году гражданам стран, не входящих в Евросоюз, были выданы первые 3 миллиона видов на жительство. На Польшу приходилось до четверти всех документов этого типа (724 тысяч), что является наибольшим количеством среди всех стран ЕС. В основном это были виды на жительство с целью работы — 625 тысяч, из них 551 тысяч были выданы гражданам Украины.

Согласно статистике Управления соцстрахования (ZUS), в июне этого года было зарегистрировано 819 тысяч иностранцев — на 100 тысяч больше, чем в январе. Если говорить о количестве выданных разрешений на работу, то в первом полугодии 2021 года их было 232 тысячи, то есть на 34 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего разрешений на работу получили украинцы — более 159 тысяч, то есть 68% от общего количества. На втором месте — граждане Беларуси – им выдано более 16,500 тысяч разрешений, что более чем на 4,3 тысячи выше, чем годом ранее.

«Политические изменения в Беларуси и связанная с ними неуверенность граждан побуждают их думать о том, чтобы покинуть родину. Это можно услышать не только в разговорах с сотрудниками, которые приходят к нам и прямо говорят о желании переехать в Польшу целыми семьями, но и в статистике, поскольку количество работающих в этом году белорусов увеличилось более чем на 4 тысячи, по сравнению с годом предыдущим годом. Следовательно, наша страна может выиграть от этих политических изменений в экономическом смысле. Уже сейчас видно, что потенциал экономической миграции из Украины заканчивается, и Беларусь — одна из лучших альтернатив для нас», — комментирует ситуацию председатель правления компании по подбору персонала Personnel Service S.A Кшиштоф Инглот.

По его словам, польские предприниматели высоко ценят сотрудников из Беларуси.

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