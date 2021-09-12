закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша может привлечь полмиллиона работников из Беларуси

1
  • 12.09.2021, 14:58
  • 1,150
Польша может привлечь полмиллиона работников из Беларуси

Польские предприниматели высоко ценят белорусов.

Польша может получить экономическую выгоду от политического кризиса в нашей стране и, по прогнозам кадровой службы, может привлечь до 0,5 млн работников из Беларуси, пишет портал Interia.pl.

Польша стала трудовым хабом для людей, которые хотят найти работу в Европе. И, несмотря на пандемию, статистика растет.

В первом полугодии 2021 года в регистр офиса по трудоустройству внесено 998 тысяч заявлений о приеме на работу сотрудников с Востока. Это на 63% больше, чем год назад, когда разразилась пандемия, и на 18% больше, чем в первой половине 2019 года. Однако рабочих из Украины не хватает. Альтернатива — это сотрудники из Беларуси, которых, по оценке специалистов кадровой службы, Польша может привлечь около полумиллиона. Как это ни парадоксально, политические изменения в Беларуси могут быть в экономических интересах Польши, поскольку часть людей мотивирована уехать.

Присутствие белорусов на польском рынке труда позволит не только сократить кадровый дефицит, но также является элементом построения польской экономики и создания ее преимуществ для привлечения инвестиций. По оценкам экономистов Credit Agricole, ВВП Польши на 2-3% выше, благодаря иностранцам. Конвертируя это напрямую в злотые, Польша получит к ВВП от 40 до 60 миллиардов злотых.

«Барометр польского рынка труда» показывает, что почти в два раза вырос процент работодателей, нанимающих работников из Беларуси. В начале 2021 года такие декларации предоставили 6% компаний, тогда как в предыдущем выпуске исследования — 3,7%. Наибольший спрос на белорусов наблюдается в промышленности — почти каждая десятая компания указывает, что нанимает их. В предпочтениях после украинцев — белорусы и грузины. Работодатели чаще всего называют их среди тех, кого они хотели бы искать в качестве сотрудников в ближайшие 12 месяцев.

Данные Евростата показывают, что в 2019 году гражданам стран, не входящих в Евросоюз, были выданы первые 3 миллиона видов на жительство. На Польшу приходилось до четверти всех документов этого типа (724 тысяч), что является наибольшим количеством среди всех стран ЕС. В основном это были виды на жительство с целью работы — 625 тысяч, из них 551 тысяч были выданы гражданам Украины.

Согласно статистике Управления соцстрахования (ZUS), в июне этого года было зарегистрировано 819 тысяч иностранцев — на 100 тысяч больше, чем в январе. Если говорить о количестве выданных разрешений на работу, то в первом полугодии 2021 года их было 232 тысячи, то есть на 34 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего разрешений на работу получили украинцы — более 159 тысяч, то есть 68% от общего количества. На втором месте — граждане Беларуси – им выдано более 16,500 тысяч разрешений, что более чем на 4,3 тысячи выше, чем годом ранее.

«Политические изменения в Беларуси и связанная с ними неуверенность граждан побуждают их думать о том, чтобы покинуть родину. Это можно услышать не только в разговорах с сотрудниками, которые приходят к нам и прямо говорят о желании переехать в Польшу целыми семьями, но и в статистике, поскольку количество работающих в этом году белорусов увеличилось более чем на 4 тысячи, по сравнению с годом предыдущим годом. Следовательно, наша страна может выиграть от этих политических изменений в экономическом смысле. Уже сейчас видно, что потенциал экономической миграции из Украины заканчивается, и Беларусь — одна из лучших альтернатив для нас», — комментирует ситуацию председатель правления компании по подбору персонала Personnel Service S.A Кшиштоф Инглот.

По его словам, польские предприниматели высоко ценят сотрудников из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман