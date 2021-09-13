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В Израиле определили наиболее эффективный иммунитет для защиты от Дельта-штамма коронавируса

  • 13.09.2021, 7:40
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В Израиле определили наиболее эффективный иммунитет для защиты от Дельта-штамма коронавируса

Названа комбинация, которая уменьшает шанс заразиться в 13 раз.

Израильские ученые сравнили эффективность естественного иммунитета после перенесенного COVID-19 и приобретенного в результате вакцинации от коронавирусной инфекции.

По итогам исследования на основе данных о переболевших COVID-19 и вакцинированных пациентах из больничной кассы Маккаби, ученые пришли к выводу, что естественный иммунитет и одна прививка от коронавирусной инфекции наиболее эффективно защищают от инфицирования Дельта-штаммом коронавируса.

Об этом сообщает Medical News Today.

Израильские специалисты сравнили уровень инфицирования среди тех, кто вакцинировался не позднее, чем полгода назад, а также тех, кто перенес COVID-19 также в период последних 6 месяцев и тех, кто перенес COVID-19, а затем получил прививку Pfizer-BioNTech не позднее, чем за неделю до начала проведения исследования.

Согласно результатам анализа, вакцинированные в январе-феврале этого года и никогда не болевшие COVID-19, имели в 13 раз больший риск инфицироваться коронавирусной инфекцией, чем те, кто уже перенес заболевание.

Также была проанализирована частота заболеваемости у тех, кто перенес COVID-19, однако не проходил вакцинацию и тех, кто переболел, а затем получил одну дозу вакцины.

Результаты показали, что у непривитой группы вероятность повторного заражения в два раза выше, чем у тех, кто получил одну дозу вакцины.

Результаты показывают, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более эффективную защиту от инфицирования штаммом Дельта, а также предотвращают риск тяжелого протекания болезни в случае заражения, по сравнению с защитой двух доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Кроме того, согласно результатам, люди с естественным иммунитетом проявляют дополнительную защиту от варианта Дельта при введении однократной дозы вакцины.

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