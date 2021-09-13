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Ушел из жизни руководитель Брестского театра кукол Михаил Шавель

  • 13.09.2021, 21:15
Ушел из жизни руководитель Брестского театра кукол Михаил Шавель

Он 34 года руководил Брестским театром кукол.

На 73-м году ушел из жизни Михаил Шавель, который 34 года руководил Брестским театром кукол, сообщает «Вечерний Брест».

Михаил Александрович в белорусском кукольном мире личность легендарная. С его именем связан рассвет Брестского театра кукол, которому он отдал 40 лет своей жизни. Из них 34 года — в должности директора. Постановки брестских кукольников не раз завоевывали престижные международные награды и премии.

Благодаря авторитету Михаила Александровича, в Брест удалось привлечь людей с мировыми именами: главного режиссера Санкт-Петербургского Большого театра кукол, лауреата высшей награды Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Руслана Кудашова; главного режиссера, заслуженного деятеля искусств РБ, лауреата Национальной театральной премии Алексея Лелявского.

Прощание с заслуженным деятелем культуры Республики Беларусь Михаилом Шавелем состоится 15 сентября.

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