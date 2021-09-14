Лукашенко «будут уходить»: Москва запускает процесс 6 14.09.2021, 7:54

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фото: ТАСС

«Свадебный генерал» больше никому не нужен.

9 сентября в Кремле состоялась внеплановая встреча президента России Путина и узурпатора Лукашенко. Проведение данного мероприятия инициировала Москва. 30 августа из Кремля позвонили и вызвали «подъехать». У белорусского диктатора не оставалось выбора, пишет «Центр политического анализа и прогноза».

«Свадебный генерал» Лукашенко «подъехал по вызову» и его поставили перед фактом, и выдвинули условия, от которых он не смог отказаться.

9 сентября президент России Путин получил от Лукашенко все, что хотел. После 4 ноября необходимость в Лукашенко и вовсе отпадет. Это значит, что Лукашенко сделал свое дело, Лукашенко «будут уходить».

«После 4 ноября Москва запустит процесс по замене токсичного Лукашенко.

С высокой степенью вероятности, 9 сентября Путин и Лукашенко во время второго этапа закрытых переговоров, начавшегося сразу после пресс-конференции, обсуждали условия ухода Лукашенко от власти. Белорусский диктатор сопротивляется уходу, и консенсус еще не достигнут», — отмечает «Центр политического анализа и прогноза».

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