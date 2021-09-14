На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун 14.09.2021, 13:43

фото: REUTERS

В Шанхае эвакуированы сотни тысяч людей.

На восточное побережье Китая обрушился тайфун Чанту. Об этом сообщает ТСН во вторник, 14 сентября.

В связи с непогодой из прибрежных районов пришлось эвакуировать более 330 тысяч человек. Там ввели повышенный - оранжевый уровень опасности.

Теперь в Шанхае закрыты туристические объекты, а работодателям рекомендовали на время непогоды по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Напомним, что на США надвигается новый тропический шторм. В ближайшие двое суток шторм Николас обрушится на штат Техас, хотя страна еще не оправилась после урагана Ида.

Также сообщалось, что на Мексику обрушился ураган Олаф. Через несколько дней после землетрясения и наводнения, вызванного сильными ливнями, на страну обрушилось новое стихийное бедствие.

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