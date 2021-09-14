WP: Генерал США тайно ограничил Трампа в возможности нанести ядерный удар 4 14.09.2021, 19:26

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Марк Милли

Генерал Милли предпринял секретные действия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли через два дня после бунта в Капитолии предпринял секретные действия, чтобы ограничить способность тогдашнего президента Дональда Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Об этом стало известно The Washington Post из книги журналиста Боба Вудворда.

Утверждается, что в ходе секретных телефонных переговоров Милли заверил начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэна в том, что Вашингтон не нанесет ядерного удара. Первый звонок состоялся 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов, а второй — 8 января 2021 года, через два дня после штурма Капитолия сторонниками Трампа.

По данным авторов книги, из-за военных учений в Южно-Китайском море и воинственной риторики Трампа в Пекине полагали, что Штаты готовятся к атаке. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», — приводят журналисты слова Милли.

Полагая, что Китай может атаковать США, если почувствует угрозу со стороны Трампа, генерал предпринял меры, пишет WP. В тот же день он позвонил адмиралу, курирующему Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, и порекомендовал отложить учения, говорится в книге. Адмирал подчинился.

Кроме того, Милли вызвал офицеров для пересмотра процедур запуска ядерного оружия, заявив, что только президент может отдать такой приказ, но и, что особенно важно, он сам должен в этом участвовать.

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