Россельхознадзор: Помидоры из Беларуси заражены усатым насекомым 1 15.09.2021, 12:33

По документам местом происхождения помидоров значится Могилевская область.

На прошлой неделе Россельхознадзор запретил ввоз 9 тонн помидоров из нашей страны. Инспекторы заявили, что груз заражен вредителем. Вообще-то, 9 тонн — это не очень много, но есть особенность. По документам местом происхождения помидоров значится предприятие в Могилевской области, пишет onliner.by.

И по данным россиян, белорусская служба карантина растений выдала на партию сертификат, который подтверждает фитосанитарную безопасность. Теперь будут разбираться — как же так.

Россельхознадзор утверждает, что помидоры заражены западным цветочным трипсом. С точки зрения аграриев, это насекомое-вредитель длиной около миллиметра.

Груз предназначался получателю в Москве.

Уничтожать вредителей не стали, а вернули на родину (которая значится по документам). Сопроводили посылку справкой: «Западный цветочный трипс является одним из опаснейших карантинных вредителей и представляет существенную угрозу выращиваемым в закрытом грунте цветочным и декоративным растениям, а также овощным культурам... Вредитель отличается плодовитостью и способен нанести огромный вред сельскому хозяйству».

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