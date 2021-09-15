Налоговая готовит новые «фокусы» для белорусов? 15.09.2021, 14:23

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ИП начали получать странную рассылку.

"Есть информация, что Мингорисполком приостановил регистрацию ИП по 1 января 2022 года, а в Минске индивидуальным предпринимателям активно рассылают письма из налоговой. Предлагают перейти из ИП в статус юридического лица", — такое сообщение появилось в одном из инсайдерских тг-каналов 14 сентября.

— С 17 августа в связи с техническими причинами временно приостановлена регистрация индивидуальных предпринимателей. Как только возобновится — естественно, информация о возобновлении будет опубликована на нашем сайте, — так комментируют для euroradio.fm ситуацию в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома, не уточняя при этом дату возобновления приема документов на регистрацию ИП. Мол, как только, так сразу.

По словам ведущего специалиста отдела регистрации, волноваться о том, что исчезнет такая форма деятельности, как ИП, не стоит.

— Люди уже слишком это раздувают. Конечно, я понимаю, что всем работать надо, и когда возникают какие-то технические моменты, то это напрягает всех. Все это периодически возникает в каких-то органах: к примеру, технические сбои в ГАИ. Соответственно, у нас сейчас тоже такие сложные моменты.

А что насчет рассылки ипэшникам от налоговой с предложением регистрироваться в качестве юридических лиц?

— Я не могу давать оценку, правда это или нет, но мы такого не осуществляем, — говорит замначальника налоговой инспекции по Минску Ольга Тарасевич.

А если предложения о переходе на юрлицо все-таки есть, но они еще не носят массового характера? В чате тг-канала пользователи пишут, что рассылка от налоговой может быть для того, чтобы уменьшить ведомству работу по принудительному переводу ИП в юридическое лицо. Да и сама смена статуса индивидуального предпринимателя, мол, не лучший вариант, потому что это будет уже другой уровень контроля и совсем другие налоги.

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