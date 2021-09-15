Рынок юаня затрясло 3 15.09.2021, 17:26

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Участники межбанковского рынка Китая готовятся к кризису ликвидности.

Его может спровоцировать дефолт Evergrande Group - второго по объема застройщика в стране, нагруженного обязательствами в 300 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Ставки валютных свопов юань-доллар, отражающие стоимость фондирования в китайской валюте, подскочили до максимума почти за четыре года на ожиданиях, что компания с оборотом 110 млрд долларов не сможет расплатиться по долгу, запустив «цепную реакцию» проблем во всем секторе недвижимости.

С 1,6 базисных пунктов в конца августа ставки годовых свопов подскочили до 1,843 пункта во вторник после того, как облигации Evergrande рухнули, а компания признала наличие проблем с ликвидностью.

Трейдеры готовятся «к кризису ликвидности» на межбанковском рынке, поскольку полноценное банкротство Evergrand может спровоцировать эффект домино и череду дефолтов не только у самой компании, но и у инвесторов в ее долг, сказал Bloomberg Кен Чун, главный стратег по валютам Азии в Mizuho.

«Учитывая ожидания дефолта у ключевого девелопера и возможность распространения проблем на весь сектор недвижимости, участники рынка стремятся заранее привлечь ликвидность на свопах», - говорит он.

Момент истины для Evergrande наступит 20 сентября, когда наступает срок погашения процентов по кредитам. Источник Bloomberg в Пекине сообщают, что министерство строительства и развития территорий КНР уже предупредило банки, что ждать платежей не следует.

Большая часть свободных средств компании будет направлена на финансирование текущих проектов, в которых заняты почти 4 миллиона работников по всей стране.

Если Evergrande объявит дефолт, многие секторы китайской экономики могут подвергнуться повышенному кредитному риску, пишут аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

Недавно Fitch понизил рейтинг компании с уровня «CC +» до «CC», указывая на то, что дефолт в той или иной форме вероятен. Одновремено до преддфолтных уровней были снижены рейтинги до Henga Real Estate Group и Tianji Holdind Corp.

Дефолт усилит кредитную поляризацию среди застройщиков и может создать определенные системные проблемы для некоторых более мелких банков, предупреждает Fitch.

«Первый звоночек» будущих проблем у Evergrande прозвенел в сентябре прошлого года, когда Reuters со ссылкой на источники сообщил, что компания умоляла правительство о помощи в связи с нехваткой денежных средств накануне биржевого листинга на 1,8 млрд долларов.

То, что начиналось как журналистская «утечка», стало реальностью в июне 2021 года, когда Guangfa Bank через суд добился заморозки активов Evergrande на 20 млн долларов. И хотя компания вскоре сообщила об урегулировании претензий, ее облигации посыпались. За три месяца инвесторы в евробонды потеряли от 40% до 60% своих денег.

На прошлой неделе национальный клиринговый центр CSDC (China Securities Depository and Clearing) исключил облигации Evergrande из списка залогов на рынке репо, запретив получать под них финансирование. Это вызвало новую волну паники среди инвесторов и обрушение котировок.

По данным Fitch, за первое полугодие на китайском рынке 25 компаний объявили дефолт по облигациям на общую сумму 9,67 млрд долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка, объем которого достигает 17 триллионов долларов, или 121% китайского ВВП.

Больше половины дефолтов - на 36,7 млрд юаней из 62,6 млрд - пришлось на государственные компании.

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