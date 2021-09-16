SpaceX запустила на орбиту корабль с полностью гражданским экипажем 1 16.09.2021, 9:06

1,934

фото: space x

В составе миссии Inspiration4 нет ни одного профессионального астронавта.

В ночь на 16 сентября состоялся запуск на орбиту первого гражданского экипажа миссии Inspiration4, выполняемой компанией Илона Маска SpaceX, пишет unian.net.

По информации компании, ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon отправилась с площадки 39A во Флориде. Пятичасовое окно запуска для миссии открылось в 20:02 EDT 15 сентября.

На орбите Земли они проведут три дня.

Видео запуска можно посмотреть на Youtube-канале SpaceX.

Миссия Inspiration4: что известно

Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали к МКС в сопровождении астронавтов.

Запуск миссии провели с космодрома Космического центра Кеннеди с помощью уже дважды запускаемой ракеты-носителя Falcon 9. В составе нет ни одного профессионального астронавта. В нее вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор.

Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено станет первым человеком с протезированной частью тела, побывавшим в космосе.

Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они проведут три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.

Проект также должен привлечь внимание общественности к Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».